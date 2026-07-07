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Булыкин считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Он также назвал еще одного игрока, у которого есть шансы на «Золотую бутсу».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о бомбардирской гонке чемпионата мира 2026 года.

«Кто дальше пройдет, тот и станет лучшим бомбардиром турнира. В этом смысле хорошие шансы есть у Мбаппе и Месси. С норвежцами ситуация сложнее. Думаю, Франция и Аргентина должны быть где-то на уровне финала. Поэтому у Мбаппе шансов больше. Тем более в финале прошлого чемпионата мира он забил три», — сказал Булыкин «СЭ».

У Мбаппе, Месси и Холанна по 7 голов на ЧМ-2026. Другой легендарный футболист Криштиану Роналду выбыл вместе со сборной Португалии после матча с Испанией. Испанцы забили гол в добавленное время и вышли в ¼ финала Чемпионата мира — 2026. Для Роналду это был последний чемпионат мира, шестой в его карьере.

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