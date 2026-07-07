Сенатор из Парагвая пригрозила Мбаппе, что посадит его

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья, ранее допустившая расистские высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, заявила, что может подать на футболиста в суд. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.
«Я бы сказала Мбаппе, чтобы он остерегался парагвайцев. Мы уже посадили Роналдиньо за коррупцию. Не недооценивай меня, я могу засудить тебя», — написала Амарилья.
Ранее сенатор назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, который притворяется французом, злопамятным, нуворишем, высокомерным и уродливым». В ответ французский форвард назвал ее «презренной женщиной».
Матч ⅛ финала чемпионата мира — 2026 между сборными Парагвая и Франции завершился победой французской команды со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Мбаппе, реализовав пенальти. Нападающий пробил низом в правый угол ворот, тогда как голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.
Недовольство сенатора вызвало то, что Мбаппе после игры не пожал руку вратарю Парагвая, что вызвало недовольство.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти