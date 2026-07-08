Златан Ибрагимович раскритиковал жалобы тренера сборной Египта

«Он превратился в зверя, и никто не смог его остановить. Он продолжал давить и стал тем игроком, которого мы привыкли видеть. Вы видите, насколько это для него важно. Он уже выиграл чемпионат мира, множество трофеев и “Золотых мячей”, но он все еще хочет побеждать. Это впечатляет», — заявил Ибрагимович.