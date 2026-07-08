Златан Ибрагимович раскритиковал жалобы тренера сборной Египта

Сборная Египта под руководством Хоссама Хассана завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения от Аргентины в ⅛ финала со счетом 2:3. При этом египтяне по ходу встречи вели с преимуществом в два мяча — 2:0.
Ибрагимович раскритиковал попытки объяснить поражение внешними факторами и призвал команды брать ответственность за результат.
«Каждый раз, когда Месси побеждает, люди начинают говорить о заговорах. Это повторяется снова и снова. Вместо того чтобы принять поражение, они ищут оправдания. Если вы ведете 2:0 и не выигрываете матч, не нужно винить маркетинг, судей или турнир. Сначала нужно посмотреть на себя», — сказал Ибрагимович.
По словам шведа, футболисты и тренеры должны делать выводы после неудач, особенно на чемпионате мира.
«Футбол не прощает ошибок, особенно на таком уровне. У меня нет уважения к подобным оправданиям. Тренер сборной должен показывать пример и брать ответственность, а не создавать истории, которые отвлекают внимание от происходящего на поле», — отметил бывший нападающий.
Ибрагимович также оценил выступление Лионеля Месси в матче с Египтом. Аргентинец забил гол, сделал результативную передачу, а после финального свистка не смог сдержать эмоций.
«Он превратился в зверя, и никто не смог его остановить. Он продолжал давить и стал тем игроком, которого мы привыкли видеть. Вы видите, насколько это для него важно. Он уже выиграл чемпионат мира, множество трофеев и “Золотых мячей”, но он все еще хочет побеждать. Это впечатляет», — заявил Ибрагимович.
На ЧМ-2026 шведский специалист работает в качестве эксперта американского телеканала Fox Sports.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти