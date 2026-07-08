Губерниев раскритиковал роль Роналду в сборной Португалии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира-2026 после поражения от Испании. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Губерниев заявил, что у португальцев не получилось встроить Криштиану Роналду в общую игру команды.
«У них не было плана “Б”, только план “А”: играть с Роналду в основе», — сказал Губерниев.
По мнению комментатора, Португалия не выглядела единым механизмом, в отличие от сборной Аргентины с Лионелем Месси. Он также отметил, что Роналду не сумел полноценно встроиться в командную игру, из-за чего португальцы рано завершили выступление на турнире.
Сборная Португалии проиграла Испании со счетом 0:1 в матче ⅛ финала ЧМ-2026. Игра прошла 6 июля.
На турнире Роналду забил три гола: два мяча на групповом этапе и один в плей-офф. Португалец стал первым футболистом, который отличался на шести чемпионатах мира.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти