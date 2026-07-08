Губерниев раскритиковал роль Роналду в сборной Португалии

По мнению комментатора, Португалия не выглядела единым механизмом, в отличие от сборной Аргентины с Лионелем Месси. Он также отметил, что Роналду не сумел полноценно встроиться в командную игру, из-за чего португальцы рано завершили выступление на турнире.