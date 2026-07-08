Премьер Канады предложил Норвегии «одолжить» Холанда на ЧМ-2030

Карни и Стере находятся на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Анкаре. Ранее они заключили многомиллиардную сделку на поставку в Канаду 12 подводных лодок класса 212CD, которые производит германо-норвежский консорциум TKMS.
«Международное взаимодействие подразумевает и обмен экипажами. Так что, если бы вы могли поделиться с нами Эрлингом Холандом на следующем чемпионате мира, мы были бы вам невероятно признательны», — сказал Карни.
«Он не продается», — ответил Стере, изобразив ставшую визитной карточкой норвежских болельщиков на ЧМ-2026 «греблю викингов».
Ранее Холанд стал главным героем встречи ⅛ финала ЧМ-2026 против сборной Бразилии (2:1). 25-летний норвежец оформил дубль и довел свой бомбардирский счет на турнире до семи голов. Холанд делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 с французом Килианом Мбаппе. Лидерство с восемью голами удерживает капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Сборная Канады на домашнем мундиале не смогла преодолеть стадию ⅛ финала, разгромно уступив сборной Марокко (0:3).
В ¼ финала сборная Норвегии сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти