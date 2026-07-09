«Впервые по-настоящему поговорили». Клозе рассказал о звонке Месси

Ранее Клозе удерживал первое место с 16 забитыми мячами, однако теперь его опередили сразу два футболиста — Лионель Месси, на счету которого уже 21 гол, и француз Килиан Мбаппе с 19 мячами.
По словам Клозе, организовать разговор помог главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, с которым немец несколько лет вместе выступал за итальянский «Лацио».
«Скалони был моим партнером по “Лацио”, и мы до сих пор поддерживаем связь. Именно он устроил этот звонок. Это был очень трогательный разговор. Мы, конечно, много раз встречались на поле, но впервые по-настоящему поговорили вне футбола. Лео сказал, что отправит мне футболку со своим автографом», — приводит слова Клозе L'Équipe.
39-летний Месси с 8 голами лидирует в бомбардирской гонке на ЧМ-2026.
В четвертьфинале турнира сборная Аргентины сыграет против команды Швейцарии. Встреча пройдет 11 июля в Канзас-Сити.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти