СМИ: Неймар может завершить карьеру этой зимой

По информации источника, футболист всерьез задумывается о своем будущем после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2026. Как утверждают люди из окружения игрока, Неймар разочарован тем, что его вклад в успехи национальной команды не получил должного признания, а также испытывает эмоциональную усталость от футбола.
Действующий контракт 34-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Не исключено, что это соглашение станет последним в его карьере.
Окончательное решение Неймар планирует принять во время отдыха с семьей во Флориде, куда отправился после завершения выступления Бразилии на чемпионате мира.
Неймар объявил о завершении международной карьеры после поражения Бразилии от Норвегии (1:2) в ⅛ финала чемпионата мира.
Несмотря на вылет, 34-летний нападающий вошел в историю мирового футбола. Реализовав пенальти в компенсированное время, он стал вторым бразильским футболистом после Пеле, которому удалось забить на четырех разных чемпионатах мира.
Этот мяч стал для Неймара девятым на мировых первенствах. Четыре гола он забил на домашнем чемпионате мира 2014 года, по два — на турнирах 2018 и 2022 годов, а еще один — на ЧМ-2026. До него подобным достижением среди бразильцев мог похвастаться только Пеле, отличавшийся на мундиалях 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.
Неймар завершил выступления за национальную команду в статусе лучшего бомбардира в ее истории. На его счету 80 голов за сборную Бразилии, а также победы на Олимпиаде-2016 и Кубке конфедераций-2013.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти