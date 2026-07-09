Капелло поставил Месси выше всех в истории футбола

«Месси — величайший из всех. Он им был. Сейчас возраст чувствуется. У него недостижимые качества в технике, ударе — в одном слове, футбольные качества. Он уже не тот Месси, который брал мяч на трети поля, обыгрывал троих и забивал. Но он все еще решает, даже несмотря на два незабитых пенальти на турнире. Мы всегда должны благодарить его за то, что он сделал», — сказал Капелло.