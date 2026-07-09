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Капелло поставил Месси выше всех в истории футбола

Итальянский тренер считает, что возраст уже влияет на аргентинца, но в ключевые моменты он по-прежнему решает.

Источник: Reuters

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло высказался о Лионеле Месси на фоне выступления аргентинца на чемпионате мира-2026. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Месси — величайший из всех. Он им был. Сейчас возраст чувствуется. У него недостижимые качества в технике, ударе — в одном слове, футбольные качества. Он уже не тот Месси, который брал мяч на трети поля, обыгрывал троих и забивал. Но он все еще решает, даже несмотря на два незабитых пенальти на турнире. Мы всегда должны благодарить его за то, что он сделал», — сказал Капелло.

Тренера также спросили, можно ли выбрать между Месси и Диего Марадоной.

«Нет, это просто два гения. Теперь я хочу понять, сможет ли Ламин Ямаль, который еще очень молод, дотянуться до них. Конечно, Месси в 16 с половиной лет уже был феноменом. Я хотел его в “Ювентус”», — отметил Капелло.

Итальянец вспомнил товарищеский матч «Барселоны» с «Ювентусом» за трофей Гампера летом 2005 года. По словам Капелло, уже тогда его поразила игра Месси перед большой аудиторией, после чего он обратился к Франку Райкарду, но тренер каталонцев дал понять, что клуб не отпустит футболиста.

Капелло также сравнил других звезд ЧМ-2026. По его мнению, Килиан Мбаппе ближе всего к Роналдо по скорости, мощи и дриблингу, а Эрлинг Холанд напоминает Гуннара Нордаля как мощный нападающий штрафной площади.

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