Семин назвал Холанда неудержимым перед четвертьфиналом ЧМ-2026

— Не стоит удивляться выходу Норвегии в ¼ финала. Мы удивлялись команде «Будё-Глимт», когда они всех обыгрывали. А сегодня из этой команды в сборной Норвегии выступает футболист Берг. Он играет ведущую роль ассистента для Холанда. А Эрлинг — вообще суперзвезда! Он будет бороться за титул лучшего бомбардира чемпионата мира. Он вообще неудержим, сложно понять, как его можно остановить, — приводит слова Семина «Чемпионат».