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Семин назвал Холанда неудержимым перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Специалист отметил, что выход норвежской команды в четвертьфинал турнира не стал для него неожиданностью, а главной звездой сборной назвал форварда «Манчестер Сити».

— Не стоит удивляться выходу Норвегии в ¼ финала. Мы удивлялись команде «Будё-Глимт», когда они всех обыгрывали. А сегодня из этой команды в сборной Норвегии выступает футболист Берг. Он играет ведущую роль ассистента для Холанда. А Эрлинг — вообще суперзвезда! Он будет бороться за титул лучшего бомбардира чемпионата мира. Он вообще неудержим, сложно понять, как его можно остановить, — приводит слова Семина «Чемпионат».

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
-
Англия
-

Холанд стал одним из главных героев матча ⅛ финала ЧМ-2026 против Бразилии (2:1). 25-летний форвард оформил дубль и увеличил число голов на турнире до семи. Сейчас норвежец делит второе место в гонке бомбардиров с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Лидирует капитан Аргентины Лионель Месси, на счету которого восемь мячей.

В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия встретится со сборной Англии. Матч пройдет в Майами в ночь на 12 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти