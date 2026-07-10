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Мбаппе объяснил, почему не смог забить пенальти в ворота Марокко

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал нереализованный им пенальти в матче ¼ финала ЧМ-2026 против сборной Марокко (2:0). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 28-й минуте Мбаппе не сумел переиграть с точки вратаря марокканской сборной Яссина Буну. После перерыва 27-летний француз забил с игры и отличился результативной передачей на Усмана Дембеле. После матча Мбаппе получил награду лучшему игроку встречи.

«Я не лучшим образом пробил этот пенальти. Но ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет… Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — сказал Мбаппе.

Гол Мбаппе стал восьмым по счету на этом мундиале, благодаря чему он сравнялся в списке лучших бомбардиров турнира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

В ½ финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с победителем сегодняшнего матча между Испанией и Бельгией. Встреча пройдет в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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