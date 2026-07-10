Дембеле: Третий полуфинал ЧМ — это чистый восторг

Дембеле стал автором второго гола Франции, отличившись на 66-й минуте матча. На счету форварда пять голов на ЧМ-2026.
После финального свистка форвард признался, что команда уже переключилась на следующий этап соревнований.
«Мы испытываем огромную радость. Мы подошли к этому матчу с полной самоотдачей и концентрацией. Этот полуфинал стал для меня третьим в карьере на чемпионатах мира в составе французской сборной — это чистейший восторг и наслаждение. При этом мы не позволяем себе терять фокус и уже думаем о следующих задачах.
За пару минут до забитого мяча Киллиан Мбаппе подсказал мне оставаться на центральной позиции. Он выполнил прекрасный рывок, который открыл для меня пространство, и я очень хотел нанести точный удар и увидеть, как мяч пересекает линию ворот. Я счастлив», — приводит слова Дембеле пресс-служба ФИФА.
Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии (4 раза с 2002 по 2014 год и 3 раза с 1982 по 1990 год) и Бразилии (3 раза с 1994 по 2002 год).
В полуфинале, который состоится 14 июля в Далласе, сборная Франции сыграет против победителя матча ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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