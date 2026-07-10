Дембеле: Третий полуфинал ЧМ — это чистый восторг

«Мы испытываем огромную радость. Мы подошли к этому матчу с полной самоотдачей и концентрацией. Этот полуфинал стал для меня третьим в карьере на чемпионатах мира в составе французской сборной — это чистейший восторг и наслаждение. При этом мы не позволяем себе терять фокус и уже думаем о следующих задачах.



За пару минут до забитого мяча Киллиан Мбаппе подсказал мне оставаться на центральной позиции. Он выполнил прекрасный рывок, который открыл для меня пространство, и я очень хотел нанести точный удар и увидеть, как мяч пересекает линию ворот. Я счастлив», — приводит слова Дембеле пресс-служба ФИФА.