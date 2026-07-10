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Дембеле: Третий полуфинал ЧМ — это чистый восторг

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился эмоциями от победного матча ¼ финала чемпионата мира против Марокко (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дембеле стал автором второго гола Франции, отличившись на 66-й минуте матча. На счету форварда пять голов на ЧМ-2026.

После финального свистка форвард признался, что команда уже переключилась на следующий этап соревнований.

«Мы испытываем огромную радость. Мы подошли к этому матчу с полной самоотдачей и концентрацией. Этот полуфинал стал для меня третьим в карьере на чемпионатах мира в составе французской сборной — это чистейший восторг и наслаждение. При этом мы не позволяем себе терять фокус и уже думаем о следующих задачах.

За пару минут до забитого мяча Киллиан Мбаппе подсказал мне оставаться на центральной позиции. Он выполнил прекрасный рывок, который открыл для меня пространство, и я очень хотел нанести точный удар и увидеть, как мяч пересекает линию ворот. Я счастлив», — приводит слова Дембеле пресс-служба ФИФА.

Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии (4 раза с 2002 по 2014 год и 3 раза с 1982 по 1990 год) и Бразилии (3 раза с 1994 по 2002 год).

В полуфинале, который состоится 14 июля в Далласе, сборная Франции сыграет против победителя матча ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти