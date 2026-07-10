Франция победила Марокко и в третий раз подряд вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Франции обыграла Марокко в матче ¼ финала чемпионата мира-2026. Встреча на стадионе Bostom Stadium в Фоксборо (штат Массачусетс, США) завершилась со счетом 2:0.
У французов голы на счету Килиана Мбаппе (60-я минута) и Усмана Дембеле (66) с ассиста Мбаппе.
На 28-й минуте Мбаппе не забил с пенальти. Этот промах стал для Мбаппе первым в карьере на чемпионатах мира. Удар француза отразил вратарь марокканцев Яссин Буну. До этого Мбаппе реализовал все три свои попытки с точки на мундиалях: в финале ЧМ-2022 против Аргентины (два пенальти) и в ⅛ финала ЧМ-2026 против Парагвая.
Этот сейв стал для Буну четвертым отраженным пенальти на чемпионатах мира с учетом послематчевых серий. Ровно столько же было у Харальда Шумахера (ФРГ), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Икера Касильяса (Испания) и двух вратарей сборной Хорватии — Даниэля Субашича и Доминика Ливаковича.
На 77-й минуте матча Мбаппе ушел с поля. Он получил повреждение, но смог покинуть газон самостоятельно и поблагодарил болельщиков.
Мбаппе забил свой восьмой гол на турнире и сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в лидерстве в гонке бомбардиров ЧМ-2026. Как сообщает Opta, Мбаппе стал первым игроком с сотней результативных действий за Францию (64 гола + 36 передач).
Сборная Франции пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, минимально обыграв Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе. В полуфинале команда встретится с победителем пары Испания — Бельгия, матч которых состоится 10 июля в 22:00 мск.
Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии (4 раза с 2002 по 2014 год и 3 раза с 1982 по 1990 год) и Бразилии (3 раза с 1994 по 2002 год).
На счету французов два чемпионских титула (1998, 2018), также они дважды становились вице-чемпионами (2006, 2022).
Дидье Дешам, возглавляющий команду с 2012 года, провел свой 25-й матч в качестве главного тренера на мундиалях. Он повторил рекорд немца Хельмута Шена, установленный в 1978 году.
Марокко завершило выступление на турнире, но подтвердило статус одной из самых прогрессирующих сборных мира. Марокканцы не проигрывали 34 матча подряд до этой встречи и во второй раз подряд дошли до четвертьфинала — единственная африканская сборная с таким достижением.
Сборная Марокко является одной из самых интернациональных команд на турнире. Из 26 футболистов 19 родились за пределами страны (73%). Шесть игроков — уроженцы Франции: Исса Диоп (Тулуза), Айюб Буадди (Сенлис), Нейл Эль-Айнауи (Нанси), Самир Эль-Мурабет (Страсбург), Редуан Хальхаль (Монпелье) и Гессим Яссин (Салон-де-Прованс).
В стартовом составе матча с Францией из 11 игроков только один — Аззедин Унаи — родился в Марокко, все остальные — уроженцы Франции, Испании, Бельгии, Нидерландов и Канады.
Марокко стало первой сборной в истории чемпионатов мира, выпустившей на поле 11 футболистов, родившихся за пределами страны — это произошло в матче группового этапа против Бразилии.
Особое внимание приковано к 18-летнему полузащитнику Айюбу Буадди.
Буадди выступал за сборные Франции до 16, до 17, до 18, до 20 лет и молодежную команду, был ее капитаном. В мае 2026 года дебютировал за сборную Марокко в товарищеском матче с Бурунди (5:0), выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут. Буадди принял решение выступать за Марокко после того, как не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.
Команды во второй раз встретились на крупных турнирах. В полуфинале ЧМ-2022 Франция одержала победу со счетом 2:0.
По оценкам букмекеров, сборная Франции являлась фаворитом в матче против Марокко. Коэффициенты на победу французов — 1,57−1,58, на ничью — 3,85−4,10, а на успех Марокко — 6,20−6,70.
К тому же Сборная Франции остается главным претендентом на чемпионский титул, по подсчетам суперкомпьютера статистической платформы Opta. Шансы французов оцениваются в 27,13%.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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