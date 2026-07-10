Франция победила Марокко и в третий раз подряд вышла в полуфинал ЧМ

Буадди выступал за сборные Франции до 16, до 17, до 18, до 20 лет и молодежную команду, был ее капитаном. В мае 2026 года дебютировал за сборную Марокко в товарищеском матче с Бурунди (5:0), выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут. Буадди принял решение выступать за Марокко после того, как не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.