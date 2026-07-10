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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хайдук С
2
:
Жилина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЦСКА Сф
3
:
Дерри Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
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Ференцварош
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П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
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:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Карабах
3
:
Вестри
0
П1
X
П2

Франция победила Марокко и в третий раз подряд вышла в полуфинал ЧМ

Встреча ¼ финала завершилась со счетом 2:0 .Франция в третий раз подряд сыграет в полуфинале мундиаля — такого не удавалось ни одной сборной с 2014 года.

Источник: Reuters

Сборная Франции обыграла Марокко в матче ¼ финала чемпионата мира-2026. Встреча на стадионе Bostom Stadium в Фоксборо (штат Массачусетс, США) завершилась со счетом 2:0.

У французов голы на счету Килиана Мбаппе (60-я минута) и Усмана Дембеле (66) с ассиста Мбаппе.

На 28-й минуте Мбаппе не забил с пенальти. Этот промах стал для Мбаппе первым в карьере на чемпионатах мира. Удар француза отразил вратарь марокканцев Яссин Буну. До этого Мбаппе реализовал все три свои попытки с точки на мундиалях: в финале ЧМ-2022 против Аргентины (два пенальти) и в ⅛ финала ЧМ-2026 против Парагвая.

Этот сейв стал для Буну четвертым отраженным пенальти на чемпионатах мира с учетом послематчевых серий. Ровно столько же было у Харальда Шумахера (ФРГ), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Икера Касильяса (Испания) и двух вратарей сборной Хорватии — Даниэля Субашича и Доминика Ливаковича.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 9.07.2026, 23:00
Франция
2
Марокко
0

На 77-й минуте матча Мбаппе ушел с поля. Он получил повреждение, но смог покинуть газон самостоятельно и поблагодарил болельщиков.

Мбаппе забил свой восьмой гол на турнире и сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в лидерстве в гонке бомбардиров ЧМ-2026. Как сообщает Opta, Мбаппе стал первым игроком с сотней результативных действий за Францию (64 гола + 36 передач).

Сборная Франции пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, минимально обыграв Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе. В полуфинале команда встретится с победителем пары Испания — Бельгия, матч которых состоится 10 июля в 22:00 мск.

Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии (4 раза с 2002 по 2014 год и 3 раза с 1982 по 1990 год) и Бразилии (3 раза с 1994 по 2002 год).

На счету французов два чемпионских титула (1998, 2018), также они дважды становились вице-чемпионами (2006, 2022).

Дидье Дешам, возглавляющий команду с 2012 года, провел свой 25-й матч в качестве главного тренера на мундиалях. Он повторил рекорд немца Хельмута Шена, установленный в 1978 году.

Марокко завершило выступление на турнире, но подтвердило статус одной из самых прогрессирующих сборных мира. Марокканцы не проигрывали 34 матча подряд до этой встречи и во второй раз подряд дошли до четвертьфинала — единственная африканская сборная с таким достижением.

Сборная Марокко является одной из самых интернациональных команд на турнире. Из 26 футболистов 19 родились за пределами страны (73%). Шесть игроков — уроженцы Франции: Исса Диоп (Тулуза), Айюб Буадди (Сенлис), Нейл Эль-Айнауи (Нанси), Самир Эль-Мурабет (Страсбург), Редуан Хальхаль (Монпелье) и Гессим Яссин (Салон-де-Прованс).

В стартовом составе матча с Францией из 11 игроков только один — Аззедин Унаи — родился в Марокко, все остальные — уроженцы Франции, Испании, Бельгии, Нидерландов и Канады.

Марокко стало первой сборной в истории чемпионатов мира, выпустившей на поле 11 футболистов, родившихся за пределами страны — это произошло в матче группового этапа против Бразилии.

Особое внимание приковано к 18-летнему полузащитнику Айюбу Буадди.

Буадди выступал за сборные Франции до 16, до 17, до 18, до 20 лет и молодежную команду, был ее капитаном. В мае 2026 года дебютировал за сборную Марокко в товарищеском матче с Бурунди (5:0), выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут. Буадди принял решение выступать за Марокко после того, как не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.

Команды во второй раз встретились на крупных турнирах. В полуфинале ЧМ-2022 Франция одержала победу со счетом 2:0.

По оценкам букмекеров, сборная Франции являлась фаворитом в матче против Марокко. Коэффициенты на победу французов — 1,57−1,58, на ничью — 3,85−4,10, а на успех Марокко — 6,20−6,70.

К тому же Сборная Франции остается главным претендентом на чемпионский титул, по подсчетам суперкомпьютера статистической платформы Opta. Шансы французов оцениваются в 27,13%.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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