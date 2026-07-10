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Источник: Лука Модрич продолжит карьеру в сборной Хорватии

По информации ряда хорватских инсайдеров, Лука Модрич не собирается завершать международную карьеру после чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний полузащитник Лука Модрич решил не завершать карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2026 года, сообщает Tportal со ссылкой на 24sata. Сборная Хорватии вылетела с турнира, уступив Португалии в 1/16 финала (1:2). После этого пост главного тренера национальной команды покинул Златко Далич.

Источник отмечает, что на решение капитана хорватской сборной повлияло предстоящее назначение главным тренером Славена Билича, под руководством которого Модрич дебютировал за национальную команду в 2006 году.

За сборную Хорватии он выступает с марта 2006 года и является рекордсменом национальной команды по количеству матчей. На ЧМ-2026 капитан хорватов стал самым возрастным автором голевой передачи в истории турнира и провел свой 202-й матч за сборную, продолжив переписывать национальные рекорды. Модрич является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в составе сборной Хорватии. Чемпионат мира 2026 года стал для него пятым мировым первенством в карьере.

Только три футболиста, помимо Модрича, сыграли более 200 матчей за национальную команду — Криштиану Роналду (Португалия, 233), Лионель Месси (Аргентина, 204) и Бадер Аль-Мутава (Кувейт, 202).

С лета 2025 года Модрис выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком мадридского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера» и боснийского «Зриньски Мостара».

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
62′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
62′
10
Бернарду Силва
8
Бруну Фернандеш
62′
9
Гонсалу Рамуш
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
26
Франсишку Консейсау
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
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