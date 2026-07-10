Источник: Лука Модрич продолжит карьеру в сборной Хорватии

40-летний полузащитник Лука Модрич решил не завершать карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2026 года, сообщает Tportal со ссылкой на 24sata. Сборная Хорватии вылетела с турнира, уступив Португалии в 1/16 финала (1:2). После этого пост главного тренера национальной команды покинул Златко Далич.
Источник отмечает, что на решение капитана хорватской сборной повлияло предстоящее назначение главным тренером Славена Билича, под руководством которого Модрич дебютировал за национальную команду в 2006 году.
За сборную Хорватии он выступает с марта 2006 года и является рекордсменом национальной команды по количеству матчей. На ЧМ-2026 капитан хорватов стал самым возрастным автором голевой передачи в истории турнира и провел свой 202-й матч за сборную, продолжив переписывать национальные рекорды. Модрич является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в составе сборной Хорватии. Чемпионат мира 2026 года стал для него пятым мировым первенством в карьере.
Только три футболиста, помимо Модрича, сыграли более 200 матчей за национальную команду — Криштиану Роналду (Португалия, 233), Лионель Месси (Аргентина, 204) и Бадер Аль-Мутава (Кувейт, 202).
С лета 2025 года Модрис выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком мадридского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера» и боснийского «Зриньски Мостара».
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
62′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
62′
10
Бернарду Силва
8
Бруну Фернандеш
62′
9
Гонсалу Рамуш
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
26
Франсишку Консейсау
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти