Источник: Лука Модрич продолжит карьеру в сборной Хорватии

С лета 2025 года Модрис выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком мадридского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера» и боснийского «Зриньски Мостара».