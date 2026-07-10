Клопп рассказал о несостоявшемся трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»

«Это был самый дорогой несостоявшийся трансфер, в который мы вложились. Мы прилетели в Ниццу, где вся семья Мбаппе поднялась на борт частного самолета с пятью комнатами или вроде того. Мы реально потратились. Затем мы кружили в воздухе, разговаривали с семьей, ели хорошую еду. Мы кружили в воздухе. Это было великолепно. А потом он перешел в “ПСЖ”, — сказал Клопп.