Клопп рассказал о несостоявшемся трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»

Весной 2017 года «Ливерпуль» предлагал монегаскам за 18-летнего Мбаппе 70−75 млн евро.
«Это был самый дорогой несостоявшийся трансфер, в который мы вложились. Мы прилетели в Ниццу, где вся семья Мбаппе поднялась на борт частного самолета с пятью комнатами или вроде того. Мы реально потратились. Затем мы кружили в воздухе, разговаривали с семьей, ели хорошую еду. Мы кружили в воздухе. Это было великолепно. А потом он перешел в “ПСЖ”, — сказал Клопп.
Летом 2017 года Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» за 180 млн евро. Он провел за парижан 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги, а также выходил в финал Лиги чемпионов.
Летом 2024 года Мбаппе на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал», где продолжает играть по сей день.
Мбаппе забил восемь голов на ЧМ-2026 и на данный момент делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
В ½ финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с победителем сегодняшнего матча между Испанией и Бельгией. Встреча пройдет в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.