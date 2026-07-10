Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.07
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Шериф
0
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Войводина
1
:
Ференцварош
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЦСКА Сф
3
:
Дерри Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хайдук С
2
:
Жилина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2

Мбаппе объяснил, почему Франция пока не лучшая сборная мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оценил текущий уровень команды после выхода в полуфинал ЧМ-2026. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне французы в матче ¼ финала ЧМ-2026 обыграли сборную Марокко (2:0).

«Я был чемпионом мира и вице-чемпионом мира. Эта команда не является ни чемпионом мира, ни вице-чемпионом. Сейчас она не самая сильная. Команда обладает огромным потенциалом, с ней легко представить будущее. Она позволяет мечтать, но сильные команды — это те, которые побеждают. Она не самая сильная, пока не доказано обратное, и я не увижу рядом с собой трофей», — сказал Мбаппе.

Килиан Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года и является лучшим бомбардиром в ее истории (64). В 2018 году он стал с национальной командой чемпионом мира, а в 2022 году — вице-чемпионом мира, проиграв в финале сборной Аргентины (3:3, пен. 2:4).

Мбаппе забил восемь голов на ЧМ-2026 и на данный момент делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

В ½ финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с победителем сегодняшнего матча между Испанией и Бельгией. Встреча пройдет в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти