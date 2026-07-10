Мбаппе объяснил, почему Франция пока не лучшая сборная мира

Накануне французы в матче ¼ финала ЧМ-2026 обыграли сборную Марокко (2:0).
«Я был чемпионом мира и вице-чемпионом мира. Эта команда не является ни чемпионом мира, ни вице-чемпионом. Сейчас она не самая сильная. Команда обладает огромным потенциалом, с ней легко представить будущее. Она позволяет мечтать, но сильные команды — это те, которые побеждают. Она не самая сильная, пока не доказано обратное, и я не увижу рядом с собой трофей», — сказал Мбаппе.
Килиан Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года и является лучшим бомбардиром в ее истории (64). В 2018 году он стал с национальной командой чемпионом мира, а в 2022 году — вице-чемпионом мира, проиграв в финале сборной Аргентины (3:3, пен. 2:4).
Мбаппе забил восемь голов на ЧМ-2026 и на данный момент делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
В ½ финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с победителем сегодняшнего матча между Испанией и Бельгией. Встреча пройдет в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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- Гол с пенальти
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