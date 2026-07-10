Мбаппе объяснил, почему Франция пока не лучшая сборная мира

«Я был чемпионом мира и вице-чемпионом мира. Эта команда не является ни чемпионом мира, ни вице-чемпионом. Сейчас она не самая сильная. Команда обладает огромным потенциалом, с ней легко представить будущее. Она позволяет мечтать, но сильные команды — это те, которые побеждают. Она не самая сильная, пока не доказано обратное, и я не увижу рядом с собой трофей», — сказал Мбаппе.