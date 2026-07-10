Семин: основная задача соперников Аргентины — меньше мячей Месси

Аргентинцы заняли первое место в группе J, поочередно обыграв сборные Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1). В плей-офф действующие чемпионы мира одержали непростые победы над Кабо-Верде (3:2, д.в.) и Египтом (3:2).
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил 8 из 14 мячей своей команды и делит первое место в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе.
«Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды — как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей. А если он будет получать достаточно много передач, особенно перед штрафной площадкой соперников, то, конечно, он сделает результат игры. И сил у него до конца чемпионата мира точно хватит. Потому что он любит футбол и, самое важное, очень хочет, чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира второй раз подряд», — сказал Семин.
В ¼ финала сборная Аргентины сыграет со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в Канзас-Сити в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти