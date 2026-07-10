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Семин: основная задача соперников Аргентины — меньше мячей Месси

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Аргентинцы заняли первое место в группе J, поочередно обыграв сборные Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1). В плей-офф действующие чемпионы мира одержали непростые победы над Кабо-Верде (3:2, д.в.) и Египтом (3:2).

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил 8 из 14 мячей своей команды и делит первое место в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе.

«Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды — как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей. А если он будет получать достаточно много передач, особенно перед штрафной площадкой соперников, то, конечно, он сделает результат игры. И сил у него до конца чемпионата мира точно хватит. Потому что он любит футбол и, самое важное, очень хочет, чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира второй раз подряд», — сказал Семин.

В ¼ финала сборная Аргентины сыграет со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в Канзас-Сити в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти