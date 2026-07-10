Семин: основная задача соперников Аргентины — меньше мячей Месси

«Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды — как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей. А если он будет получать достаточно много передач, особенно перед штрафной площадкой соперников, то, конечно, он сделает результат игры. И сил у него до конца чемпионата мира точно хватит. Потому что он любит футбол и, самое важное, очень хочет, чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира второй раз подряд», — сказал Семин.