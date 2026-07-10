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завершен
Франция
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Марокко
0
П1
X
П2

На ЧМ-2026 установили рекорд по незабитым пенальти

На чемпионате мира по футболу установлен рекорд по количеству нереализованных пенальти с учетом послематчевых серий. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне капитан сборной Франции Килиан Мбаппе в матче ¼ финала ЧМ-2026 против сборной Марокко (2:0) стал автором 21-го нереализованного пенальти на турнире — его удар с точки отразил вратарь марокканцев Яссин Буну.

Всего на ЧМ-2026 было забито 39 из 60 пенальти — 25 из 40 в послематчевых сериях и 14 из 20 во время игры. Это худший показатель реализации 11-метровых на чемпионатах мира с 1966 года, когда начала вестись такая статистика. Примечательно, что на ЧМ-1966 в Англии и ЧМ-1970 в Мексике футболисты не допустили ни одного промаха с точки.

Согласно продвинутой статистике, во время матчей реализуется около 79% пенальти, в послематчевых сериях — 69%. На ЧМ-2026 эти показатели составляют 70% и 62,5% соответственно.

Промахнуться с пенальти успели лидеры бомбардирской гонки Килиан Мбаппе и Лионель Месси, забившие на турнире по восемь мячей. При этом 39-летний аргентинец стал первым футболистом в истории, который дважды не реализовал пенальти на одном чемпионате мира.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти