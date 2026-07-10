На ЧМ-2026 установили рекорд по незабитым пенальти

Всего на ЧМ-2026 было забито 39 из 60 пенальти — 25 из 40 в послематчевых сериях и 14 из 20 во время игры. Это худший показатель реализации 11-метровых на чемпионатах мира с 1966 года, когда начала вестись такая статистика. Примечательно, что на ЧМ-1966 в Англии и ЧМ-1970 в Мексике футболисты не допустили ни одного промаха с точки.