На ЧМ-2026 установили рекорд по незабитым пенальти

Накануне капитан сборной Франции Килиан Мбаппе в матче ¼ финала ЧМ-2026 против сборной Марокко (2:0) стал автором 21-го нереализованного пенальти на турнире — его удар с точки отразил вратарь марокканцев Яссин Буну.
Всего на ЧМ-2026 было забито 39 из 60 пенальти — 25 из 40 в послематчевых сериях и 14 из 20 во время игры. Это худший показатель реализации 11-метровых на чемпионатах мира с 1966 года, когда начала вестись такая статистика. Примечательно, что на ЧМ-1966 в Англии и ЧМ-1970 в Мексике футболисты не допустили ни одного промаха с точки.
Согласно продвинутой статистике, во время матчей реализуется около 79% пенальти, в послематчевых сериях — 69%. На ЧМ-2026 эти показатели составляют 70% и 62,5% соответственно.
Промахнуться с пенальти успели лидеры бомбардирской гонки Килиан Мбаппе и Лионель Месси, забившие на турнире по восемь мячей. При этом 39-летний аргентинец стал первым футболистом в истории, который дважды не реализовал пенальти на одном чемпионате мира.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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