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Записанный в 2016 году рэп Холанда стал хитом после дубля на ЧМ

Диджей Kygo пообещал выпустить ремикс на старый трек Холанда, если он забьет Бразилии в ⅛ финала ЧМ. Холанд оформил дубль, Kygo сдержал слово.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После того как Эрлинг Холанд оформил дубль и принес Норвегии победу над Бразилией на чемпионате мира, его давний рэп-трек «Kygo jo» внезапно снова стала популярным, набрав почти 22 млн просмотров на YouTube, а сам Холанд возглавил чарт Spotify в Норвегии.

Перед игрой ⅛ финала норвежский диджей Kygo (Кирре Горвелл-Даль) пообещал выпустить ремикс на песню Холанда, если тот забьет. Нападающий не просто отличился, а оформил дубль. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Норвегии. Kygo сдержал слово и сразу же выпустил ремикс «Kygo Jo (Kygo Remix)».

История трека началась еще в 2016 году. Тогда 16-летний Холанд вместе с партнерами по юношеской сборной Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом записал песню в составе группы Flow Kingz. В клипе Холанд, который выступал под псевдонимом «Lyng», жарит на гриле, катается на детской машинке и танцует в замедленной съемке. В 2022 году, уже после перехода в «Манчестер Сити», Холанд рассказывал в интервью клубной прессе: «Мы просто немного скучали и решили записать рэп-песню».

Выход ремикса вызвал бурную реакцию самого футболиста. «Свершилось! Спасибо, Kygo. Значит ли это, что я теперь официально артист?» — написал Холанд в соцсетях. Kygo ответил в комментариях: «Футболист по совместительству, артист на полную ставку».

Эрлинг Холанд на дебютном чемпионате мира показывает выдающийся результат. На его счету уже семь голов в пяти матчах — в гонке бомбардиров ЧМ-2026 он уступает только Лионелю Месси и Килиану Мбаппе — у обоих по восемь голов. В четвертьфинале турнира Норвегия сыграет против Англии. Матч состоится в ночь на 12 июля и начнется в полночь по московскому времени.

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