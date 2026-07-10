Записанный в 2016 году рэп Холанда стал хитом после дубля на ЧМ

История трека началась еще в 2016 году. Тогда 16-летний Холанд вместе с партнерами по юношеской сборной Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом записал песню в составе группы Flow Kingz. В клипе Холанд, который выступал под псевдонимом «Lyng», жарит на гриле, катается на детской машинке и танцует в замедленной съемке. В 2022 году, уже после перехода в «Манчестер Сити», Холанд рассказывал в интервью клубной прессе: «Мы просто немного скучали и решили записать рэп-песню».