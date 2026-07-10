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Жорже Жезуш — о работе с Роналду: Для меня имя не имеет значения

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос о роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Новый главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш, отвечая на вопрос о взаимодействии с Криштиану Роналду, упомянул свой конфликт с Неймаром в «Аль-Хиляле».

«Для меня имя не имеет значения. Все решает игра. Главное — как футболист действует на поле. Если он не показывает нужной игры, кем бы он ни был, его заменят, если это потребуется. Имя не имеет значения. Я тренировал двух лучших футболистов мира. С третьим уже не поработаю — это Месси. Я тренировал Роналду и Неймара. И однажды сказал Неймару: “Все, я тебя меняю”. Будет сделано то, что я сочту лучшим для сборной», — сказал Жезуш на пресс-конференции.

71-летний специалист сменил испанца Роберто Мартинеса, который объявил об уходе после поражения в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года от Испании (0:1). Жезуш покинул саудовский «Аль-Наср» после чемпионства в прошлом сезоне. Клуб впервые выиграл чемпионат страны после перехода пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в январе 2023 года.

Ранее Жезуш в том числе возглавлял саудовский «Аль-Хиляль», турецкий «Фенербахче», бразильский «Фламенго», португальские «Спортинг» и «Бенфику», с которой стал трехкратным чемпионом Португалии и обладателем Кубка и Суперкубка страны.