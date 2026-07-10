Жорже Жезуш — о работе с Роналду: Для меня имя не имеет значения

«Для меня имя не имеет значения. Все решает игра. Главное — как футболист действует на поле. Если он не показывает нужной игры, кем бы он ни был, его заменят, если это потребуется. Имя не имеет значения. Я тренировал двух лучших футболистов мира. С третьим уже не поработаю — это Месси. Я тренировал Роналду и Неймара. И однажды сказал Неймару: “Все, я тебя меняю”. Будет сделано то, что я сочту лучшим для сборной», — сказал Жезуш на пресс-конференции.