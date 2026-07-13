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Неймар отправился в Лас-Вегас после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Неймар после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 отправился в Лас-Вегас для участия в покерном турнире.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Сантоса» и национальной команды Бразилии Неймар остался в США после завершения выступления на мировом первенстве. В матче ⅛ финала команда Карло Анчелотти уступила сборной Норвегии со счетом 1:2.

В Лас-Вегасе Неймар принял участие в одном из турниров серии World Series of Poker. Размер вступительного взноса на соревнование составляет 10 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Неймар может завершить карьеру уже этой зимой. Футболист уже объявил о завершении международной карьеры после поражения Бразилии на ЧМ-2026.

Несмотря на вылет, 34-летний нападающий вошел в историю мирового футбола. Реализовав пенальти в компенсированное время, он стал вторым бразильским футболистом после Пеле, которому удалось забить на четырех разных чемпионатах мира.

Этот мяч стал для Неймара девятым на мировых первенствах. Четыре гола он забил на домашнем чемпионате мира 2014 года, по два — на турнирах 2018 и 2022 годов, а еще один — на ЧМ-2026. До него подобным достижением среди бразильцев мог похвастаться только Пеле, отличавшийся на мундиалях 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

Неймар завершил выступления за национальную команду в статусе лучшего бомбардира в ее истории. На его счету 80 голов за сборную Бразилии, а также победы на Олимпиаде-2016 и Кубке конфедераций-2013.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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