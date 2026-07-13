Холанд заявил, что болеет за Англию дольше, чем за Норвегию

Норвежцы завершили выступление на турнире на стадии ¼ финала, уступив сборной Англии (1:2, д.в.).
«Конечно, я желаю Англии успехов. Я поддерживал их… Думаю, футболка сборной Англии в детстве у меня появилась даже раньше, чем футболка сборной Норвегии. Желаю Англии успехов, потому что это хорошая страна и у них классная футболка», — сказал Холанд.
Эрлинг Холанд родился в Лидсе и провел в Англии первые три года своей жизни. Его отец Альф-Инге Холанд, выступавший на позиции правого защитника, провел более 180 матчей в АПЛ, выступая за «Ноттингем Форест» (1993−1997), «Лидс Юнайтед» (1997−2000) и «Манчестер Сити» (2000−2003).
Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Он провел за «горожан» 198 матчей, в которых забил 162 мяча и отдал 30 голевых передач. Холанд выиграл с командой восемь турниров: дважды АПЛ и Кубок Англии, а также Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
На ЧМ-2026 Холанд забил семь мячей в пяти матчах и пока идет на третьей строчке в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только французу Килиану Мбаппе и аргентинцу Лионелю Месси, в активе которых по восемь голов.
Сборная Англии сыграет со сборной Аргентины в Атланте в среду, 15 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти