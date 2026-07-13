Холанд заявил, что болеет за Англию дольше, чем за Норвегию

«Конечно, я желаю Англии успехов. Я поддерживал их… Думаю, футболка сборной Англии в детстве у меня появилась даже раньше, чем футболка сборной Норвегии. Желаю Англии успехов, потому что это хорошая страна и у них классная футболка», — сказал Холанд.