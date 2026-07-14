Радимов заявил, что Ямаль не достигнет уровня Месси

«Это, безусловно, талантливый футболист. Но когда его сравнивают с Месси, понятно, что это не так и никогда не будет так. Таких высот он не достигнет.



При этом таланта у Ямаля очень много. Когда в таком возрасте ты играешь на чемпионате Европы и становишься главной звездой “Барселоны”, к тебе будет огромное внимание. На этом чемпионате мира ему было тяжело набрать ритм после пропуска двух-трех месяцев», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.