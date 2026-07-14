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Радимов заявил, что Ямаль не достигнет уровня Месси

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил талант Ламина Ямаля и заявил, что игрок не повторит достижения Лионеля Месси.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Оба игрока принимают участие в чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

«Это, безусловно, талантливый футболист. Но когда его сравнивают с Месси, понятно, что это не так и никогда не будет так. Таких высот он не достигнет.

При этом таланта у Ямаля очень много. Когда в таком возрасте ты играешь на чемпионате Европы и становишься главной звездой “Барселоны”, к тебе будет огромное внимание. На этом чемпионате мира ему было тяжело набрать ритм после пропуска двух-трех месяцев», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

19‑летний Ламин Ямаль с апреля восстанавливался от травмы подколенного сухожилия. Он стал автором одного из голов сборной Испании в матче группового этапа со сборной Саудовской Аравии (4:0). 39‑летний Лионель Месси делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. В активе футболистов — по 8 голов.

Сборная Испании в полуфинале ЧМ‑2026 сыграет против Франции. Матч пройдет 14 июля в Далласе. Аргентина в другом полуфинале 15 июля встретится с национальной командой Англии в Атланте.


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