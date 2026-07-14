СМИ: Мбаппе не успел восстановиться к полуфиналу ЧМ

По информации источника, французского форварда по-прежнему беспокоит повреждение правой лодыжки, полученное в четвертьфинальной игре с Марокко. Мбаппе пока тренируется по индивидуальной программе и не принимает участие в работе с мячом.
Несмотря на проблемы со здоровьем, нападающий, вероятнее всего, выйдет в стартовом составе сборной Франции.
В матче с Марокко французы победили со счетом 2:0. Мбаппе стал одним из главных героев встречи: он забил гол, отдал результативную передачу и был признан лучшим игроком матча. На 76-й минуте форвард почувствовал боль в лодыжке, после чего попросил замену и самостоятельно покинул поле.
На данный момент Мбаппе вместе с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 — у обоих по восемь голов.
Полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится 14 июля в Далласе.