СМИ: Мбаппе не успел восстановиться к полуфиналу ЧМ

В матче с Марокко французы победили со счетом 2:0. Мбаппе стал одним из главных героев встречи: он забил гол, отдал результативную передачу и был признан лучшим игроком матча. На 76-й минуте форвард почувствовал боль в лодыжке, после чего попросил замену и самостоятельно покинул поле.