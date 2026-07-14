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СМИ: Мбаппе не успел восстановиться к полуфиналу ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может подойти к полуфинальному матчу ЧМ-2026 против Испании не в оптимальной форме. Об этом сообщает RMC Sport.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, французского форварда по-прежнему беспокоит повреждение правой лодыжки, полученное в четвертьфинальной игре с Марокко. Мбаппе пока тренируется по индивидуальной программе и не принимает участие в работе с мячом.

Несмотря на проблемы со здоровьем, нападающий, вероятнее всего, выйдет в стартовом составе сборной Франции.

В матче с Марокко французы победили со счетом 2:0. Мбаппе стал одним из главных героев встречи: он забил гол, отдал результативную передачу и был признан лучшим игроком матча. На 76-й минуте форвард почувствовал боль в лодыжке, после чего попросил замену и самостоятельно покинул поле.

На данный момент Мбаппе вместе с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 — у обоих по восемь голов.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится 14 июля в Далласе.


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