Бубнов: Интересно, что скажет Мостовой, если Англия выиграет ЧМ

«Если Англия станет чемпионом мира, не знаю, что будет говорить Александр Мостовой тогда. Потому что чемпионом мира станет бармен. Тухель — да, бармен. Ну, нефутбольный человек», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Александр Мостовой ранее неоднократно называл нефутбольными людьми. Среди прочих, подобным образом экс-игрок сборной России называл Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско, а Юлиана Нагельсмана сравнивал с Мурадом Мусаевым.
В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с Аргентиной. Главный тренер английской команды — Томас Тухель. Специалист окончил кооперативный государственный университет со степенью в области делового администрирования и во время учёбы работал барменом в Штутгарте.
Ранее немец возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а «Челси» немецкий специалист привел к победе в самом престижном еврокубковом турнире.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.