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Бубнов: Интересно, что скажет Мостовой, если Англия выиграет ЧМ

Футбольный эксперт Александр Бубнов пошутил на тему постоянных претензий Александра Мостового по поводу того, что тренерами работают нефутбольные люди.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Если Англия станет чемпионом мира, не знаю, что будет говорить Александр Мостовой тогда. Потому что чемпионом мира станет бармен. Тухель — да, бармен. Ну, нефутбольный человек», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Александр Мостовой ранее неоднократно называл нефутбольными людьми. Среди прочих, подобным образом экс-игрок сборной России называл Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско, а Юлиана Нагельсмана сравнивал с Мурадом Мусаевым.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с Аргентиной. Главный тренер английской команды — Томас Тухель. Специалист окончил кооперативный государственный университет со степенью в области делового администрирования и во время учёбы работал барменом в Штутгарте.

Ранее немец возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а «Челси» немецкий специалист привел к победе в самом престижном еврокубковом турнире.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

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