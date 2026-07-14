Бубнов: Интересно, что скажет Мостовой, если Англия выиграет ЧМ

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.