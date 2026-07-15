Скалони: «Смешивать футбол с войной — это безумие»

«Это просто футбольный матч. Я не могу смешивать эти вещи, прежде всего из уважения к тому, что произошло много лет назад. Это был очень печальный период нашей истории. Смешивать это сейчас — безумие, особенно в наше время, когда в мире и так происходят войны, которые мы критикуем. Мы помним этих людей, мы уважаем тех, кто потерял близких, но давайте не путать понятия. В чем виноваты нынешние игроки или люди? Это футбол», — заявил Скалони в интервью FIFA.