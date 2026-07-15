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Скалони: «Смешивать футбол с войной — это безумие»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался против попыток придать матчу с Англией политический или исторический подтекст.

Источник: Reuters

Перед полуфиналом чемпионата мира журналисты напомнили Скалони о противостоянии 1986 года и историческом контексте отношений между Аргентиной и Англией. Тренер призвал разделять спорт и трагические события прошлого, подчеркнув, что игроки не несут ответственности за события сорокалетней давности.

«Это просто футбольный матч. Я не могу смешивать эти вещи, прежде всего из уважения к тому, что произошло много лет назад. Это был очень печальный период нашей истории. Смешивать это сейчас — безумие, особенно в наше время, когда в мире и так происходят войны, которые мы критикуем. Мы помним этих людей, мы уважаем тех, кто потерял близких, но давайте не путать понятия. В чем виноваты нынешние игроки или люди? Это футбол», — заявил Скалони в интервью FIFA.

Тренер также отметил, что команда не обсуждает с Лионелем Месси тот факт, что он впервые в карьере сыграет против сборной Англии. По словам Скалони, футболисты достаточно профессиональны, чтобы понимать масштаб полуфинала без лишних напоминаний.

Сборная Аргентины под руководством Скалони вышла в полуфинал, преодолев ряд трудностей на групповом этапе. Тренер подчеркнул, что команда стала сильнее, проходя через сложные моменты, и готова «отдать последнюю каплю пота» ради выхода в финал.

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