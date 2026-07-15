Мостовой о матче Англия — Аргентина: Игра будет равной и упорной

«Обе команды не без труда проходят свои матчи в плей-офф. У Аргентины есть гениальнейший Лионель Месси, он великолепно играет на этом турнире и делает разницу в важные моменты. Лидерами сборной Англии являются Харри Кейн и Джуд Беллингем, которые тоже способны дать результат. Я думаю, что матч будет равным и упорным, и, возможно, даже завершится в серии пенальти», — цитирует Мостового ТАСС.
Сборная Англии ранее в ¼ финала в дополнительное время обыграла норвежцев. В полуфинале сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — командой Аргентины, которая в параллельном четвертьфинале также в овертайме обыграла Швейцарию (3:1). Матч состоится 15 июля в Атланте, начало — в 22:00 по московскому времени.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.