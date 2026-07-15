Мостовой о матче Англия — Аргентина: Игра будет равной и упорной

«Обе команды не без труда проходят свои матчи в плей-офф. У Аргентины есть гениальнейший Лионель Месси, он великолепно играет на этом турнире и делает разницу в важные моменты. Лидерами сборной Англии являются Харри Кейн и Джуд Беллингем, которые тоже способны дать результат. Я думаю, что матч будет равным и упорным, и, возможно, даже завершится в серии пенальти», — цитирует Мостового ТАСС.