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Мостовой о матче Англия — Аргентина: Игра будет равной и упорной

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полуфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии может завершиться пенальти.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Обе команды не без труда проходят свои матчи в плей-офф. У Аргентины есть гениальнейший Лионель Месси, он великолепно играет на этом турнире и делает разницу в важные моменты. Лидерами сборной Англии являются Харри Кейн и Джуд Беллингем, которые тоже способны дать результат. Я думаю, что матч будет равным и упорным, и, возможно, даже завершится в серии пенальти», — цитирует Мостового ТАСС.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
-
Аргентина
-

Сборная Англии ранее в ¼ финала в дополнительное время обыграла норвежцев. В полуфинале сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — командой Аргентины, которая в параллельном четвертьфинале также в овертайме обыграла Швейцарию (3:1). Матч состоится 15 июля в Атланте, начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.