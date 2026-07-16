«Для всех нас это горе». Бекхэм поддержал сборную Англии

Бывший капитан англичан выразил поддержку игрокам, болельщикам и всей стране.
«Для всех нас это горе. Но в то же время это воспоминания, которые вдохновляют и остаются навсегда… Спасибо нашей команде, нашим болельщикам и нашей стране за все, что вы нам дали на этом чемпионате мира», — написал Бекхэм.
В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут 19 июля.
Ранее форвард сборной Англии Харри Кейн принял участие в церемонии вручения Дэвиду Бекхэму памятной кепки Legacy Cap.
На козырьке такой кепки указывается уникальный номер дебютанта в истории английской сборной. Бекхэм получил кепку с номером 1078, что означает: именно под этим номером он вошел в историю как 1078-й футболист, сыгравший за национальную команду Англии.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти