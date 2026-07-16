Акинфеев по-новому взглянул на Мбаппе на ЧМ-2026

«Если оставить Месси за скобками… Как раскрылся на этом чемпионате мира Мбаппе! Не сказать, что для меня это неожиданность, но я по-другому начал смотреть на этого футболиста. Есть моменты, например, он не забил пенальти. Но потом ни из чего, подработал, раз — и в дальний угол дал.



Эта феноменальная чуйка, мастерство, талант. Про таких людей я говорю, что им прет. Если ты отдаешься футболу, любишь свое дело и ты прирожденный бомбардир — у тебя прет. Так же как в молодые годы Роналду, его никто остановить не мог. Месси понятно, но Мбаппе очень хорошее впечатление производит», — сказал Акинфеев в интервью телеканалу 360.