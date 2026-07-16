Акинфеев по-новому взглянул на Мбаппе на ЧМ-2026

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кто больше всего впечатлил его на чемпионате мира 2026 года. Если не учитывать игру Лионеля Месси, главным открытием турнира для российского голкипера стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
«Если оставить Месси за скобками… Как раскрылся на этом чемпионате мира Мбаппе! Не сказать, что для меня это неожиданность, но я по-другому начал смотреть на этого футболиста. Есть моменты, например, он не забил пенальти. Но потом ни из чего, подработал, раз — и в дальний угол дал.
Эта феноменальная чуйка, мастерство, талант. Про таких людей я говорю, что им прет. Если ты отдаешься футболу, любишь свое дело и ты прирожденный бомбардир — у тебя прет. Так же как в молодые годы Роналду, его никто остановить не мог. Месси понятно, но Мбаппе очень хорошее впечатление производит», — сказал Акинфеев в интервью телеканалу 360.
Сборная Франции дошла до полуфинала чемпионата мира, где уступила Испании со счетом 0:2. Французы продолжат выступление на турнире матчем за третье место против Англии, также проигравшей в полуфинале.
Мбаппе выступает за национальную команду Франции с 2017 года. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года, а на турнире 2022 года стал лучшим бомбардиром и оформил хет-трик в финальном матче против Аргентины.