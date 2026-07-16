Беллингем: Месси выглядит превосходно, желаю ему удачи в финале

Накануне аргентинцы одержали очередную волевую победу на турнире благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2'). Оба мяча организовал Месси, записав на свой счет две голевые передачи.
«Для меня было привилегией сыграть против Лео. Он выглядит превосходно на этом чемпионате мира. Желаю ему удачи в финале», — сказал Беллингем.
Отметим, что на клубном уровне полузащитник играет в Испании за мадридский «Реал».
После семи матчей на счету Месси восемь голов и четыре голевые передачи. 39-летний аргентинец делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.
В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающий матч турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Сборные Англии и Франции встретятся в матче за третье место ЧМ-2026. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти