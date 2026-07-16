Аргентинцы нашли и изучили шпаргалку Пикфорда к серии пенальти

Аргентинцы одержали волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и вышли в финал ЧМ-2026. Счет в игре открыла Англия — гол на 55-й минуте забил Энтони Гордон. Но удержать преимущество англичане не сумели: Фернандес сравнял счет на 85-й, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес замкнул головой передачу Месси и принес Аргентине победу. Для команды Лионеля Скалони это уже второй финал чемпионата мира подряд.