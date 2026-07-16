Аргентинцы нашли и изучили шпаргалку Пикфорда к серии пенальти

На бутылку была наклеена подробная шпаргалка со списком бьющих сборной Аргентины и указаниями вратарю, что делать в дуэли с каждым из них. Игроки сборной Аргентины, включая Лионеля Месси, с которого и начинался список на бутылке, с интересом изучили шпаргалку Пикфорда после окончания матча.
Например, совет вратарю, как отразить удар Месси, гласил, чтобы голкипер сделал вид, что двинется влево, а сам прыгал в правый угол.
Аргентинцы одержали волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и вышли в финал ЧМ-2026. Счет в игре открыла Англия — гол на 55-й минуте забил Энтони Гордон. Но удержать преимущество англичане не сумели: Фернандес сравнял счет на 85-й, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес замкнул головой передачу Месси и принес Аргентине победу. Для команды Лионеля Скалони это уже второй финал чемпионата мира подряд.
Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд не раз выручал сборную Англии именно в сериях пенальти, во многом благодаря заранее собранной информации о манере пробития соперников. В частности, сборная Англии побеждала в серии послематчевых пенальти Колумбию в ⅛ финала ЧМ-2018 и команду Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.
В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдет 19 июля, в воскресенье, в 22:00 московскому времени на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.