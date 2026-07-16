Англия забила и исчезла: карта провала в полуфинале ЧМ

Энтони Гордон вывел англичан вперед на 55-й минуте. С этого момента и до победного гола Лаутаро Мартинеса на 92-й минуте команда Томаса Тухеля владела мячом в среднем лишь 12% времени. Это худший в истории ЧМ процент для команды, которая повела в счете. Показатель Аргентины на том же отрезке составил 88%.