Англия забила и исчезла: карта провала в полуфинале ЧМ

Сборная Англии практически полностью отдала инициативу Аргентине после того, как открыла счет в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Изменение характера встречи наглядно показала интерактивная карта, созданная на основе статистических данных матча.
Энтони Гордон вывел англичан вперед на 55-й минуте. С этого момента и до победного гола Лаутаро Мартинеса на 92-й минуте команда Томаса Тухеля владела мячом в среднем лишь 12% времени. Это худший в истории ЧМ процент для команды, которая повела в счете. Показатель Аргентины на том же отрезке составил 88%.
На визуализации проекта Football Data Portraits видно, как после гола игровая зона Англии постепенно сжимается в направлении собственных ворот. Аргентинцы контролировали территорию, возвращали мяч и проводили одну атаку за другой, тогда как англичане почти перестали продвигаться вперед.
На 72-й минуте Тухель заменил автора гола Гордона на защитника Эзри Консу. После серии оборонительных перестановок Англия перешла на схему с пятью защитниками, но не смогла остановить давление соперника.
Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте ударом из-за пределов штрафной. Уже в компенсированное время Мартинес замкнул подачу Лионеля Месси и принес действующим чемпионам мира волевую победу — 2:1.
Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Испанией. Англии предстоит провести матч за третье место против Франции.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти