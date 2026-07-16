Президент Аргентины высказался о плакате про Мальвинские острова

«Это футбольный матч, вот что нам нужно понять. Мы не должны прибегать к дешевым, популистским, националистическим, устаревшим лозунгам. Мы не должны смешивать спорт и политику. Тренер Скалони предельно ясно высказался об этом вопросе, как и лидеры сборной. Мальвинские острова будут возвращены с помощью мудрой дипломатии, а не дешевых патриотических жестов. Мы добиваемся огромного прогресса на дипломатическом фронте, нам удалось убедить ООН заставить Англию поговорить с нами. Но давайте не будем смешивать разные дела, это футбольный матч. То, что сделала эта команда, просто замечательно. Мы в долгу перед ними за всю ту радость, которую они нам подарили», — цитирует президента Аргентины Radio Mitre.