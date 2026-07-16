Президент Аргентины высказался о плакате про Мальвинские острова

После победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026 аргентинские футболисты развернули баннер с надписью: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».
«Это футбольный матч, вот что нам нужно понять. Мы не должны прибегать к дешевым, популистским, националистическим, устаревшим лозунгам. Мы не должны смешивать спорт и политику. Тренер Скалони предельно ясно высказался об этом вопросе, как и лидеры сборной. Мальвинские острова будут возвращены с помощью мудрой дипломатии, а не дешевых патриотических жестов. Мы добиваемся огромного прогресса на дипломатическом фронте, нам удалось убедить ООН заставить Англию поговорить с нами. Но давайте не будем смешивать разные дела, это футбольный матч. То, что сделала эта команда, просто замечательно. Мы в долгу перед ними за всю ту радость, которую они нам подарили», — цитирует президента Аргентины Radio Mitre.
Политический конфликт вокруг Фолклендских островов (в Аргентине их называют Мальвинскими) длится еще с 1982 года. Тогда между Великобританией и Аргентиной произошла война за этот архипелаг, в результате которой погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а победу одержали британцы.
В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти