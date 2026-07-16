В Англии призвали лишить рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ

По информации Cope, ФИФА начала дисциплинарное расследование в отношении игроков, однако решение будет вынесено уже после завершения чемпионата мира. В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки сыграют 19 июля в Нью-Йорке со сборной Испании — действующим чемпионом Европы.