В Англии призвали лишить рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ

Бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер призвал лишить рабочих виз футболистов сборной Аргентины, выступающих в Английской премьер-лиге (АПЛ), на фоне инцидента с баннером про Мальвинские (Фолклендские) острова в полуфинале чемпионата мира.
В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. По окончании встречи футболисты, включая капитана Лионеля Месси, вышли к трибуне с болельщиками с баннером, содержавшим фразу: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».
В составе сборной Аргентины выступают шесть футболистов из клубов АПЛ: вратарь Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), защитники Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси (оба — «Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), а также полузащитники Алексис Макаллистер («Ливерпуль») и Энцо Фернандес («Челси»).
«Каждый аргентинский футболист, выступающий в АПЛ и принявший участие в этой отвратительной антибританской выходке, должен быть лишен рабочей визы. К подобному не должно быть никакой терпимости», — написал Гардинер в соцсети X.
По информации Cope, ФИФА начала дисциплинарное расследование в отношении игроков, однако решение будет вынесено уже после завершения чемпионата мира. В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки сыграют 19 июля в Нью-Йорке со сборной Испании — действующим чемпионом Европы.
Мальвинские острова, также известные как Фолклендские, являются заморской территорией Великобритании. В 1982 году Аргентина пробовала установить над ними контроль, однако потерпела поражение в конфликте.
На поведение аргентинских футболистов после полуфинала также резко отреагировал британский журналист Пирс Морган.
«Мерзкие ублюдки. Надеюсь, Испания разнесет их в финале так же жестко, как мы это сделали во время Фолклендской войны», — написал Морган в соцсетях.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти