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Роналдо заявил, что Роналду уже не выдержать уровень ЧМ

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о выступлении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Для 41-летнего португальца это был шестой чемпионат мира в карьере.

«Обычно тело предупреждает тебя, что ты уже не справляешься. Думаю, и Криштиану, и Неймар достигли момента, когда они пришли к согласию со своим телом. Победить в этой борьбе с телом действительно очень сложно.

Возможно, Криштиану еще способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге все решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться», — сказал Роналдо.

Сборная Португалии дошла до ⅛ финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (0:1). Роналду принял участие в пяти матчах и забил три мяча — два в ворота сборной Узбекистана (5:0) во 2-м туре группового этапа и один с пенальти в ворота сборной Хорватии (2:1) в 1/16 финала.

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