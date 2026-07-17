Роналдо заявил, что Роналду уже не выдержать уровень ЧМ

«Обычно тело предупреждает тебя, что ты уже не справляешься. Думаю, и Криштиану, и Неймар достигли момента, когда они пришли к согласию со своим телом. Победить в этой борьбе с телом действительно очень сложно.



Возможно, Криштиану еще способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге все решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться», — сказал Роналдо.