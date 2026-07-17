Франческо Тотти назвал Месси и Роналду инопланетянами

«Месси и Роналду? Мы говорим о двух инопланетянах. Все эти годы они были сильнейшими футболистами, которые круглосуточно находились в центре внимания. Поэтому в каждом матче и на каждом турнире им приходилось выкладываться по максимуму. На этом чемпионате мира Месси сделал больше, чем Роналду», — заявил Тотти в выпуске YouTube-программы FONtour.
На ЧМ-2026 Месси провел семь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром по системе «гол+пас», опережая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, в активе которого 11 (8+3) результативных действий.
Для 41-летнего Роналду этот турнир оказался заключительным в карьере на чемпионатах мира. Криштиану Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии и одного из самых титулованных футболистов мирового футбола. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды — Лигу наций УЕФА, а также стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира..
В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Франческо Тотти 49 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в «Роме», вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призёром чемпионата Европы-2000.