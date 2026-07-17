Франческо Тотти назвал Месси и Роналду инопланетянами

«Месси и Роналду? Мы говорим о двух инопланетянах. Все эти годы они были сильнейшими футболистами, которые круглосуточно находились в центре внимания. Поэтому в каждом матче и на каждом турнире им приходилось выкладываться по максимуму. На этом чемпионате мира Месси сделал больше, чем Роналду», — заявил Тотти в выпуске YouTube-программы FONtour.