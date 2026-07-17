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Президент «Барселоны» сравнил Месси и Ямаля перед финалом ЧМ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем финале чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам Лапорты, особую ценность этому противостоянию придает тот факт, что капитан аргентинцев Лионель Месси и испанский полузащитник Ламин Ямаль являются воспитанниками каталонского клуба.

«Месси тоже вышел в финал, и я очень рад. Он предмет гордости для “Ла Масии”. Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее. Мы очень рады, что у нас есть то, что является настоящим игровым почерком “Барсы”. Как президент, я горжусь тем, что оба этих игрока выросли у нас. А если добавить сюда Жоана Гарсию, Эрика Гарсию, Пау Кубарси, который проводит фантастический чемпионат мира, Ольмо, Гави, Педри, Феррана Торреса… Это впечатляет», — заявил Лапорта, слова которого приводит Goal.

Для 39-летнего Месси нынешний турнир стал шестым чемпионатом мира в карьере. В свою очередь, 19-летний Ямаль проводит свое первое мировое первенство в составе национальной команды Испании. На чемпионате мира 2026 года аргентинец записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. В активе Ямаля один гол и одна результативная передача.

Финальный матч турнира между сборными Аргентины и Испании состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф» и начнется в 22:00 по московскому времени.