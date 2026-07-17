Президент «Барселоны» сравнил Месси и Ямаля перед финалом ЧМ

«Месси тоже вышел в финал, и я очень рад. Он предмет гордости для “Ла Масии”. Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее. Мы очень рады, что у нас есть то, что является настоящим игровым почерком “Барсы”. Как президент, я горжусь тем, что оба этих игрока выросли у нас. А если добавить сюда Жоана Гарсию, Эрика Гарсию, Пау Кубарси, который проводит фантастический чемпионат мира, Ольмо, Гави, Педри, Феррана Торреса… Это впечатляет», — заявил Лапорта, слова которого приводит Goal.