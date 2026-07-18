Скалони о финале Аргентина — Испания: «Меня беспокоит все»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высоко оценил Испанию перед финалом чемпионата мира. Специалист заявил, что его беспокоят все компоненты игры соперника, и отказался считать опыт аргентинцев преимуществом в решающем матче.
«Я начинаю беспокоиться уже тогда, когда сборная Испании выходит из отеля. Как только они садятся в автобус и уезжают оттуда, я волнуюсь. Это великолепная команда. В Испании меня беспокоит абсолютно все», — приводит слова Скалони The Guardian.
Аргентина сыграет во втором финале чемпионата мира подряд. В составе команды осталось несколько футболистов, участвовавших в победном решающем матче предыдущего турнира. Ни один игрок сборной Испании прежде не выходил на поле в финале ЧМ, однако Скалони не видит в этом преимущества своей команды.
«У них тоже есть футболисты, выступавшие на крупнейших мировых аренах. Они играют ведущие роли в своих клубах. Когда начинается матч и мяч вводят в игру, футболисты забывают о давлении и сосредотачиваются на футболе. Испанцы участвовали в финалах чемпионата Европы и Лиги наций. У них тоже огромный опыт. Не думаю, что повторный выход в финал дает нам преимущество», — сказал тренер.
По словам Скалони, аргентинским футболистам помогает привычка играть, не обращая внимания на оценки окружающих.
«Лучшее, что у нас есть, — мы выросли в непростых местах, играя в мяч. Мы привыкли играть в футбол и не думать о том, что скажут другие. Давление остается в стороне, о нем нет смысла беспокоиться. В воскресенье нам нужно делать то же, что мы делали с самого начала: просто играть в футбол и даже не думать о том, что может произойти».
Капитан аргентинцев Лионель Месси согласился с главным тренером и рассказал, как отношение к победам и поражениям формировалось у игроков с детства.
«Все именно так. Мы росли, играя в футбол с огромной страстью и желанием — постоянно и повсюду: в школе, на улице, в маленьких командах в своих районах. Мы никогда не думали о давлении. Играть и соревноваться всегда казалось естественным. Футбол — командный вид спорта, соперник тоже играет, поэтому невозможно побеждать всегда. Еще в детстве я понял, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь. Это помогло мне сильно вырасти как человеку и футболисту», — заявил Месси.
Скалони также оценил значение 39-летнего капитана для сборной. Финал против Испании может стать последним матчем Месси за национальную команду, хотя сам футболист пока не объявлял о завершении международной карьеры.
«Он — сама история. Легенда. Выйти в финал в 39 лет — это невероятно. Мы должны наслаждаться им сейчас, пока все происходит. Нам не хватает Диего Марадоны, но Месси все еще рядом с нами. Он — история, он — легенда. Мы всегда будем помнить его вместе с этой группой людей, подарившей нам прекрасные годы», — подчеркнул Скалони.
Финал чемпионата мира между Аргентиной и Испанией состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, а сборная Испании в последний раз выигрывала турнир в 2010 году.