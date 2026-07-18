Скалони о финале Аргентина — Испания: «Меня беспокоит все»

«Лучшее, что у нас есть, — мы выросли в непростых местах, играя в мяч. Мы привыкли играть в футбол и не думать о том, что скажут другие. Давление остается в стороне, о нем нет смысла беспокоиться. В воскресенье нам нужно делать то же, что мы делали с самого начала: просто играть в футбол и даже не думать о том, что может произойти».