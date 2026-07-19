Дональд Трамп о финале ЧМ-2026: «Против Месси ставить сложно»

«Я много размышлял над этим. Я знал, что этот вопрос прозвучит. Мне не хочется занимать чью-либо сторону, хотя в политическом плане это не так уж и важно. Глава Аргентины — мой друг, он проделал отличную работу. Но, я бы сказал, что против Месси ставить сложно. Я видел его пас (в полуфинале Англия — Аргентина (1:2). — прим. ред.). Это было просто идеально. Я думаю, что очень трудно ставить против Месси. Он великий», — заявил Трамп.