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Дональд Трамп о финале ЧМ-2026: «Против Месси ставить сложно»

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, кто фаворит финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал о своих ожиданиях от финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

Финальная игра ЧМ-2026 между командами Аргентины и Испании состоится 19 июля (начало в 22:00 мск) на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США).

«Я много размышлял над этим. Я знал, что этот вопрос прозвучит. Мне не хочется занимать чью-либо сторону, хотя в политическом плане это не так уж и важно. Глава Аргентины — мой друг, он проделал отличную работу. Но, я бы сказал, что против Месси ставить сложно. Я видел его пас (в полуфинале Англия — Аргентина (1:2). — прим. ред.). Это было просто идеально. Я думаю, что очень трудно ставить против Месси. Он великий», — заявил Трамп.

Лионель Месси появится на поле в стартовом составе финального матча. В его активе 21 гол на чемпионатах мира. По количеству голов на мундиалях он уступает один мяч французу Килиану Мбаппе, который установил этот рекорд в матче за третье место против Англии (4:6).

На ЧМ-2026 39-летний аргентинец забил восемь мячей в семи играх. Он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров Мбаппе на два гола.

Глава американского государства посетит финальную игру на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Как ранее сообщал президент ФИФА Джанни Инфантино, они вместе с Трампом вручат кубок победителю.

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