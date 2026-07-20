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Одноклубника Ямаля признали лучшим молодым игроком ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем награды лучшему молодому игроку чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

В решающем матче испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

После финала Кубарси вручили приз лучшему молодому игроку турнира. 19-летний защитник отыграл все восемь матчей на турнире в стартовом составе и без замен. Он сыграл ключевую роль в том, что сборная Испании за весь турнир пропустила лишь один гол — от сборной Бельгии (2:1) в ¼ финала.

Фаворитом на награду лучшему молодому игроку ЧМ-2026 считался полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль, с которым Кубарси вместе выступает за «Барселону». На счету 19-летнего Ямаля в восьми матчах турнира лишь одно результативное действие — гол в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группового турнира.

Награда лучшему молодому игроку (до 21 года) вручается с ЧМ-2006 в Германии. Ее обладателями были немцы Лукас Подольски (2006) и Томас Мюллер (2010), французы Поль Погба (2014) и Килиан Мбаппе (2018), а также аргентинец Энцо Фернандес (2022). Кубарси стал первым защитником, получившим эту награду.

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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