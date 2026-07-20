Одноклубника Ямаля признали лучшим молодым игроком ЧМ-2026

В решающем матче испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
После финала Кубарси вручили приз лучшему молодому игроку турнира. 19-летний защитник отыграл все восемь матчей на турнире в стартовом составе и без замен. Он сыграл ключевую роль в том, что сборная Испании за весь турнир пропустила лишь один гол — от сборной Бельгии (2:1) в ¼ финала.
Фаворитом на награду лучшему молодому игроку ЧМ-2026 считался полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль, с которым Кубарси вместе выступает за «Барселону». На счету 19-летнего Ямаля в восьми матчах турнира лишь одно результативное действие — гол в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группового турнира.
Награда лучшему молодому игроку (до 21 года) вручается с ЧМ-2006 в Германии. Ее обладателями были немцы Лукас Подольски (2006) и Томас Мюллер (2010), французы Поль Погба (2014) и Килиан Мбаппе (2018), а также аргентинец Энцо Фернандес (2022). Кубарси стал первым защитником, получившим эту награду.
Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти