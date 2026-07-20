Одноклубника Ямаля признали лучшим молодым игроком ЧМ-2026

После финала Кубарси вручили приз лучшему молодому игроку турнира. 19-летний защитник отыграл все восемь матчей на турнире в стартовом составе и без замен. Он сыграл ключевую роль в том, что сборная Испании за весь турнир пропустила лишь один гол — от сборной Бельгии (2:1) в ¼ финала.