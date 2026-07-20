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Мбаппе установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в историю мирового футбола, став первым игроком, которому удалось дважды подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На турнире в Катаре в 2022 году француз забил восемь мячей, а на чемпионате мира — 2026 довел свой результат до десяти голов и вновь возглавил список лучших снайперов турнира.

27-летний Мбаппе с 2024 года выступает за мадридский «Реал». В составе испанского клуба он выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25.

В составе национальной команды Франции форвард стал чемпионом мира в 2018 году, завоевал серебро турнира 2022 года. Мбаппе является рекордсменом по количеству голов в истории чемпионатов мира — на его счету 22 мяча.

Чемпионат мира — 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 сборных. Франция завершила соревнования на четвертом месте, а чемпионом стала Испания, обыгравшая в финале Аргентину (1:0).

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти