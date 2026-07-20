Мбаппе установил уникальный рекорд чемпионатов мира

На турнире в Катаре в 2022 году француз забил восемь мячей, а на чемпионате мира — 2026 довел свой результат до десяти голов и вновь возглавил список лучших снайперов турнира.
27-летний Мбаппе с 2024 года выступает за мадридский «Реал». В составе испанского клуба он выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25.
В составе национальной команды Франции форвард стал чемпионом мира в 2018 году, завоевал серебро турнира 2022 года. Мбаппе является рекордсменом по количеству голов в истории чемпионатов мира — на его счету 22 мяча.
Чемпионат мира — 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 сборных. Франция завершила соревнования на четвертом месте, а чемпионом стала Испания, обыгравшая в финале Аргентину (1:0).
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти