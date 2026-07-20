Гарри Кейн высказался по поводу участия на ЧМ-2030

«Об этом говорить еще слишком рано. Я двигаюсь от сезона к сезону. Выступление за сборную — гордость и радость. До следующего чемпионата еще четыре года. Это долгий срок, летом мне исполнится 33 года, но посмотрите на Лионеля Месси — он по-прежнему выступает на самом высоком уровне. Я не хочу ставить себе ограничений в таких вопросах. Буду решать проблемы по мере их появления, но пока что мне нужно просто пережить это тяжелое поражение», — сказал Гарри Кейн после матча с Аргентиной (1:2).