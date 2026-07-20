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Гарри Кейн высказался по поводу участия на ЧМ-2030

Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что хотел бы выступить на чемпионате мира в 2030 году, но до турнира еще слишком далеко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Бавария"

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос том, может ли ЧМ-2030 стать последним в его карьере.

«Об этом говорить еще слишком рано. Я двигаюсь от сезона к сезону. Выступление за сборную — гордость и радость. До следующего чемпионата еще четыре года. Это долгий срок, летом мне исполнится 33 года, но посмотрите на Лионеля Месси — он по-прежнему выступает на самом высоком уровне. Я не хочу ставить себе ограничений в таких вопросах. Буду решать проблемы по мере их появления, но пока что мне нужно просто пережить это тяжелое поражение», — сказал Гарри Кейн после матча с Аргентиной (1:2).

Гарри Кейн также поддержал главного тренера Томаса Тухеля, отметив, что он во многом поспособствовал лучшему результату команды за 60 лет. Сборная Англии в матче за бронзу победила французов со счетом 6:4.

Кейн является лучшим бомбардиром сборной Англии (85 голов) и рекордсменом по матчам среди полевых игроков (121).