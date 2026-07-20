Гол Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол ЧМ-2026

Мяч нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова в матче чемпионата мира 2026 года вошел в число лучших голов группового этапа турнира. По итогам голосования ФИФА он был признан победителем в этой номинации. В заключительной встрече группового раунда команда Узбекистана уступила сборной ДР Конго со счетом 1:3 и завершила выступление на турнире без набранных очков. Шомуродов, являющийся капитаном национальной команды, отличился на 10-й минуте, отправив мяч в ворота соперника ударом с острого угла после выхода один на один с голкипером.