Гол Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол ЧМ-2026

Мяч нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова в матче чемпионата мира 2026 года вошел в число лучших голов группового этапа турнира. По итогам голосования ФИФА он был признан победителем в этой номинации. В заключительной встрече группового раунда команда Узбекистана уступила сборной ДР Конго со счетом 1:3 и завершила выступление на турнире без набранных очков. Шомуродов, являющийся капитаном национальной команды, отличился на 10-й минуте, отправив мяч в ворота соперника ударом с острого угла после выхода один на один с голкипером.
ФИФА включила в список претендентов на лучший гол группового этапа 12 мячей. Победитель определится по итогам голосования, которое будет длиться 48 часов. Помимо гола Шомуродова, среди номинантов оказался и мяч Феррана Торреса, принесший сборной Испании победу над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира.
В список претендентов также вошли Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина — против Катара), Хулиан Альварес (Аргентина — против Швейцарии), Джуд Беллингем (Англия — против Франции), Сидни Кабрал (Кабо-Верде — против Аргентины), Эрлинг Холанд (Норвегия — против Бразилии), Уилсон Изидор (Гаити — против Марокко), Элайджа Джаст (Новая Зеландия — против Ирана), Дайзен Маэда (Япония — против Швеции), Килиан Мбаппе (Франция — против Сенегала) и Лионель Месси (Аргентина — против Алжира).
Чемпионат мира 2026 года завершился 19 июля. Турнир впервые в истории прошел с участием 48 сборных и принимали его сразу три страны — США, Канада и Мексика.