Олисе и Родри возглавили «рейтинг силы» ФИФА по итогам ЧМ-2026

ФИФА опубликовала «рейтинг силы» по итогам чемпионата мира-2026. Лидерами в отдельных категориях стали французы Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, а также капитан сборной Испании Родри.
«Рейтинг силы» был разработан специально к чемпионату мира. Полевых игроков оценивали по трем показателям — атака, креативность и игра в защите. Для вратарей учитывались защита ворот и владение мячом. Футболисты получали оценки по десятибалльной шкале.
Мбаппе возглавил рейтинг атакующих игроков с результатом 9,11 балла. Второе место занял англичанин Джуд Беллингем (8,29), третьим стал аргентинец Лионель Месси (8,05).
Лучшим по креативности признали Олисе, набравшего 8,28 балла. Следом расположились Месси (8,25) и Мбаппе (7,83).
В рейтинге игры в защите весь пьедестал заняли испанцы: Родри (8,23), Пау Кубарси (7,59) и Педро Порро (7,58).
Среди вратарей лучшую оценку за защиту ворот получил португалец Диогу Кошта (8,44). В тройку также вошли аргентинец Эмилиано Мартинес (8,14) и англичанин Джордан Пикфорд (7,85). При этом Пикфорд стал лучшим по владению мячом (7,92), опередив испанца Унаи Симона (7,88) и южноафриканца Ронвена Уильямса (7,22).
Чемпионат мира-2026 впервые прошел с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину (1:0, дополнительное время). Бронзовые медали завоевала сборная Англии, победившая Францию со счетом 6:4.