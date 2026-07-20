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Олисе и Родри возглавили «рейтинг силы» ФИФА по итогам ЧМ-2026

Полевые игроки ранжировались по трем категориям: атака, креативность и оборона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

ФИФА опубликовала «рейтинг силы» по итогам чемпионата мира-2026. Лидерами в отдельных категориях стали французы Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, а также капитан сборной Испании Родри.

«Рейтинг силы» был разработан специально к чемпионату мира. Полевых игроков оценивали по трем показателям — атака, креативность и игра в защите. Для вратарей учитывались защита ворот и владение мячом. Футболисты получали оценки по десятибалльной шкале.

Мбаппе возглавил рейтинг атакующих игроков с результатом 9,11 балла. Второе место занял англичанин Джуд Беллингем (8,29), третьим стал аргентинец Лионель Месси (8,05).

Лучшим по креативности признали Олисе, набравшего 8,28 балла. Следом расположились Месси (8,25) и Мбаппе (7,83).

В рейтинге игры в защите весь пьедестал заняли испанцы: Родри (8,23), Пау Кубарси (7,59) и Педро Порро (7,58).

Среди вратарей лучшую оценку за защиту ворот получил португалец Диогу Кошта (8,44). В тройку также вошли аргентинец Эмилиано Мартинес (8,14) и англичанин Джордан Пикфорд (7,85). При этом Пикфорд стал лучшим по владению мячом (7,92), опередив испанца Унаи Симона (7,88) и южноафриканца Ронвена Уильямса (7,22).

Чемпионат мира-2026 впервые прошел с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину (1:0, дополнительное время). Бронзовые медали завоевала сборная Англии, победившая Францию со счетом 6:4.

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