Месси заявил о «невыносимой боли» из-за поражения в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам после поражения команды в финале чемпионата мира 2026 года.
19 июля аргентинцы в дополнительное время уступили Испании со счетом 0:1.
"Боль очень велика, и этой ране будет сложно зажить. Но я также запомню всё хорошее… Матчи, которые мы перевернули, которые навсегда останутся в памяти, поддержку всей страны, которая вместе с усилиями команды привела к тому, что мы в очередной раз оказались среди лучших в мире. Сегодня трудно по достоинству оценить то, что мы сделали, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.
Огромное спасибо от всего сердца за каждое сообщение. Мы снова смогли объединиться и разделить огромную гордость быть аргентинцами. Также я поздравляю Испанию с победой", — написал Месси в соцсетях.
Напомним, для Лионеля Месси ЧМ-2026 стал шестым в карьере, как и для Криштиану Роналду, который не смог преодолеть ⅛ финала со сборной Португалии.