Месси заявил о «невыносимой боли» из-за поражения в финале ЧМ-2026

"Боль очень велика, и этой ране будет сложно зажить. Но я также запомню всё хорошее… Матчи, которые мы перевернули, которые навсегда останутся в памяти, поддержку всей страны, которая вместе с усилиями команды привела к тому, что мы в очередной раз оказались среди лучших в мире. Сегодня трудно по достоинству оценить то, что мы сделали, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.