СМИ: Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной

По данным источника, 39-летний футболист отправился на чемпионат мира-2026 без готового решения о своем будущем в национальной команде. Он ни разу не говорил своему окружению, что после этого турнира завершит карьеру в сборной. Маловероятно, что игра против сборной Испании стала его последним матчем за национальную команду.
Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что после финального матча Месси объявил партнерам по сборной о завершении международной карьеры. В финале ЧМ‑2026 сборная Аргентины в дополнительное время потерпела поражение от команды Испании (0:1).
Месси провел шестой для себя чемпионат мира. В восьми матчах он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Аргентинец стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2026. По ходу чемпионата мира Лионель Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на иировых первенствах, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.