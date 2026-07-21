СМИ: Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной

Месси провел шестой для себя чемпионат мира. В восьми матчах он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Аргентинец стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2026. По ходу чемпионата мира Лионель Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на иировых первенствах, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.