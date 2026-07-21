Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии AIPS

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в ежегодном опросе международных спортивных журналистов, уверенно опередив ближайших конкурентов.
В голосовании участвовали 472 репортера из 121 страны. По его итогам 39-летний аргентинец набрал 1179 очков. Второе место занял француз Килиан Мбаппе, получивший 717 баллов, а третьим стал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, в активе которого 470 очков.
На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины дошла до финала, где в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.
Месси завершил турнир с восемью забитыми мячами и стал вторым в списке лучших бомбардиров мирового первенства. Первое место в этой номинации занял Мбаппе, записавший на свой счет 10 голов.