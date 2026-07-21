Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии AIPS

В голосовании участвовали 472 репортера из 121 страны. По его итогам 39-летний аргентинец набрал 1179 очков. Второе место занял француз Килиан Мбаппе, получивший 717 баллов, а третьим стал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, в активе которого 470 очков.