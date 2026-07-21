Жена Месси: Ты всегда будешь лучшим, Лео

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026. Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в соцсетях опубликовала пост со словами поддержки в адрес футболиста.
«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только из-за своего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда борешься до самого конца и отдаешь всего себя до последней секунды. Именно эта сила, этот характер и способность снова и снова подниматься делают тебя уникальным», — написала Антонелла в соцсетях.
«Спасибо, что каждый день показываешь нам: настоящий успех строится на труде, самопожертвовании, упорстве и умении никогда не терять свою сущность. Ты — лучший пример для наших детей и вдохновение для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой больше, чем могут выразить слова, и невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень сильно тебя люблю», — добавила супруга Месси.
На чемпионате мира-2026 Месси в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее появлялась информация, что 39-летний футболист может завершить карьеру в сборной после ЧМ. За национальную команду легенда мирового футбола провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти