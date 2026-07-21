Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.41
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.85
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.16
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.62
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.06
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.30
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.25
П2
1.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.67
П2
2.67

Жена Месси: Ты всегда будешь лучшим, Лео

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, обратилась к футболисту в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026. Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в соцсетях опубликовала пост со словами поддержки в адрес футболиста.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только из-за своего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда борешься до самого конца и отдаешь всего себя до последней секунды. Именно эта сила, этот характер и способность снова и снова подниматься делают тебя уникальным», — написала Антонелла в соцсетях.

«Спасибо, что каждый день показываешь нам: настоящий успех строится на труде, самопожертвовании, упорстве и умении никогда не терять свою сущность. Ты — лучший пример для наших детей и вдохновение для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой больше, чем могут выразить слова, и невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень сильно тебя люблю», — добавила супруга Месси.

На чемпионате мира-2026 Месси в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее появлялась информация, что 39-летний футболист может завершить карьеру в сборной после ЧМ. За национальную команду легенда мирового футбола провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти