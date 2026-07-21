Жена Месси: Ты всегда будешь лучшим, Лео

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только из-за своего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда борешься до самого конца и отдаешь всего себя до последней секунды. Именно эта сила, этот характер и способность снова и снова подниматься делают тебя уникальным», — написала Антонелла в соцсетях.