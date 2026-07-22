Гильермо Очоа завершил карьеру после рекордного шестого ЧМ

41-летний вратарь вышел на замену на 78‑й минуте матча группового этапа ЧМ‑2026 против команды Чехии (3:0), сыграв на своем четвертом мундиале в карьере. Всего Очоа рекордные шесть раз попадал в заявку сборной на чемпионаты мира — столько же, сколько Лионель Месси и Криштиану Роналду.
«Я никогда не представлял, куда может завести меня мечта. Сегодня я могу лишь оглянуться назад с гордостью и сказать: спасибо. Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был рядом на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и спокойствие от того, что выложился ради Мексики полностью. То, что мы пережили, у нас никто не отнимет. От всего сердца, спасибо за все», — написал Очоа.
В общей сложности Очоа провел за сборную Мексики 154 матча, в которых пропустил 154 мяча и 64 раза сыграл на ноль. В составе сборной он шесть раз выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025) и один раз — Лигу наций КОНКАКАФ (2025).
На клубном уровне Очоа выступал за «Америку» (2003−2011, 2019−2022), «Аяччо» (2011−2014), «Малагу» (2014−2016), «Гранаду» (2016−2017), «Стандард» (2017−2019), «Салернитану» (2023−2024), АВС (2024−2025) и АЕЛ (2025−2026).