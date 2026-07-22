Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Нефтчи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.34
П2
3.97
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Омония
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.82
П2
5.07
Футбол. Лига конференций
20:00
Богемианс Д
:
Балкани
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.82
П2
4.81
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.40
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Интер Т
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вардар
:
Рига
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.58
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
ЦСКА 1948
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.29
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Целе
Все коэффициенты
П1
4.04
X
3.60
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
22:00
Железничар Пн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
10.25
X
6.57
П2
1.34
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
0
:
Црвена Звезда
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Викингур Р
2
:
Хапоэль Беэр-Шева
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Клаксвик
0
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
4
:
Хартс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атерт
2
:
Дьер
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тун
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Дрита
1
П1
X
П2

Гильермо Очоа завершил карьеру после рекордного шестого ЧМ

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа объявил в соцсетях о завершении игровой карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

41-летний вратарь вышел на замену на 78‑й минуте матча группового этапа ЧМ‑2026 против команды Чехии (3:0), сыграв на своем четвертом мундиале в карьере. Всего Очоа рекордные шесть раз попадал в заявку сборной на чемпионаты мира — столько же, сколько Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Я никогда не представлял, куда может завести меня мечта. Сегодня я могу лишь оглянуться назад с гордостью и сказать: спасибо. Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был рядом на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и спокойствие от того, что выложился ради Мексики полностью. То, что мы пережили, у нас никто не отнимет. От всего сердца, спасибо за все», — написал Очоа.

В общей сложности Очоа провел за сборную Мексики 154 матча, в которых пропустил 154 мяча и 64 раза сыграл на ноль. В составе сборной он шесть раз выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025) и один раз — Лигу наций КОНКАКАФ (2025).

На клубном уровне Очоа выступал за «Америку» (2003−2011, 2019−2022), «Аяччо» (2011−2014), «Малагу» (2014−2016), «Гранаду» (2016−2017), «Стандард» (2017−2019), «Салернитану» (2023−2024), АВС (2024−2025) и АЕЛ (2025−2026).

Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше