Гильермо Очоа завершил карьеру после рекордного шестого ЧМ

«Я никогда не представлял, куда может завести меня мечта. Сегодня я могу лишь оглянуться назад с гордостью и сказать: спасибо. Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был рядом на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и спокойствие от того, что выложился ради Мексики полностью. То, что мы пережили, у нас никто не отнимет. От всего сердца, спасибо за все», — написал Очоа.