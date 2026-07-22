Гави выступил против наказания аргентинцев за драку после финала

«Если честно, не считаю, что их нужно дисквалифицировать. Я понимаю, то, что произошло, не служит хорошим примером для детей. Но футбол также включает в себя элементы столкновений и насилия. Для меня нормально, что футболиста удаляют во время матча. Но я воспринимаю это только как часть футбола», — приводит слова Гави Marca.