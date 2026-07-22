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Гави выступил против наказания аргентинцев за драку после финала

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал поведение футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026, заявив, что не считает необходимым применять к ним санкции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
40

Финальный матч, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой испанцев над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка на поле произошла серия стычек с участием игроков и представителей аргентинской сборной. В одном из эпизодов полузащитник Леандро Паредес вступил в конфликт с Эриком Гарсией и Гави.

«Если честно, не считаю, что их нужно дисквалифицировать. Я понимаю, то, что произошло, не служит хорошим примером для детей. Но футбол также включает в себя элементы столкновений и насилия. Для меня нормально, что футболиста удаляют во время матча. Но я воспринимаю это только как часть футбола», — приводит слова Гави Marca.

Ранее ФИФА назначила специального прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования инцидентов, произошедших после финала чемпионата мира.

Позднее стало известно, что Леандро Паредес не был удален и не подвергался дисциплинарным санкциям со стороны ФИФА после финала ЧМ-2026.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
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