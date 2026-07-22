Гави выступил против наказания аргентинцев за драку после финала

Финальный матч, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой испанцев над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка на поле произошла серия стычек с участием игроков и представителей аргентинской сборной. В одном из эпизодов полузащитник Леандро Паредес вступил в конфликт с Эриком Гарсией и Гави.
«Если честно, не считаю, что их нужно дисквалифицировать. Я понимаю, то, что произошло, не служит хорошим примером для детей. Но футбол также включает в себя элементы столкновений и насилия. Для меня нормально, что футболиста удаляют во время матча. Но я воспринимаю это только как часть футбола», — приводит слова Гави Marca.
Ранее ФИФА назначила специального прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования инцидентов, произошедших после финала чемпионата мира.
Позднее стало известно, что Леандро Паредес не был удален и не подвергался дисциплинарным санкциям со стороны ФИФА после финала ЧМ-2026.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти