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Кержаков объяснил, почему «Золотой мяч» должен выиграть Мбаппе

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заслуживает награды «Золотой мяч» по итогам года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«По совокупности предыдущих лет ему должны дать. Тем более, он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. И не надо забывать, что сейчас он стал самым лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира», — сказал Кержаков на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На чемпионате мира Мбаппе стал лучшим снайпером турнира, забив 10 голов. Сборная Франции заняла четвертое место на мировом первенстве. В матче за бронзовые медали команда Дидье Дешама уступила Англии со счетом 4:6.

Кержаков — воспитанник «Зенита». Футболист выступал в составе основной команды сине-бело-голубых в периоды с 2001-го по 2006 год, а также с 2010-го по 2017 год, проведя 386 матчей и забив 162 мяча. Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 годах), обладателем Кубка и Суперкубка России. Александр Кержаков также играл за испанскую «Севилью», «Динамо» и швейцарский «Цюрих».

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти