Кержаков объяснил, почему «Золотой мяч» должен выиграть Мбаппе

Кержаков — воспитанник «Зенита». Футболист выступал в составе основной команды сине-бело-голубых в периоды с 2001-го по 2006 год, а также с 2010-го по 2017 год, проведя 386 матчей и забив 162 мяча. Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 годах), обладателем Кубка и Суперкубка России. Александр Кержаков также играл за испанскую «Севилью», «Динамо» и швейцарский «Цюрих».